日本のゲームを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「任天堂明星大亂鬥系列」の意味は？中国語で「任天堂明星大亂鬥系列」と表す日本のゲームはなんでしょう？ヒントは、略称は4文字です。いったい、中国語で「任天堂明星大亂鬥系列」と表す日本のゲームとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「大乱闘スマッシュブラザーズ」でした！