負けても負けても走り続け、「負け組の星」と呼ばれ、社会現象を巻き起こしたハルウララ（牝２９歳）が９月９日未明、疝痛（せんつう）のため、余生を過ごしていた千葉・御宿町のマーサファームで死んだ。１７年３月２８日から４月１日に掲載した連載を再掲する（肩書、年齢等は当時）。ハルウララはその後も走り、２００４年５月に２着、６月にも３着と上位争い。弟のオノゾミドオリ、妹のミツイシフラワーとの３きょうだい対