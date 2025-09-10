◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１０日・東京ドーム）巨人は１０日、広島戦のスタメンを発表した。９日の同戦で今季９号の満塁弾を放ったリチャード内野手が「７番・一塁」で先発出場。２０試合連続スタメンとなった背番号５２のバットに注目が集まる。前日の同戦で右手にファウルが直撃して状態が心配されていた岸田行倫捕手は「５番・捕手」でスタメン出場。攻守での活躍に期待がかかる。先発マウンドは森田駿哉投