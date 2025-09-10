◆イースタン・リーグ巨人４―２オイシックス（１０日・Ｇタウン）巨人はイースタン・オイシックス戦に勝利し、連勝を１０に伸ばした。イースタン・首位を走るチームは、今季成績を７４勝３５敗２分けとした。１点リードの６回に２番手・又木が２本の適時打を浴びて逆転を許したが、１点を追う８回１死満塁から石塚が冷静に四球を選んで同点に追いついた。さらに１死満塁から、代打の長野が右中間へ２点適時二塁打を放ち、勝