投票の様子 香川県選挙管理委員会事務局が10日、2025年7月に行われた参院選の18歳・19歳の投票率を発表しました。 18歳（当日有権者数8647人）が41.81％、19歳（当日有権者数8344人）が30.94％で、18歳と19歳を合わせると36.47％でした。香川県全体の投票率は56.46％でした。 選挙権年齢が引き下げられた2016年以降、7回の国政選挙（参院選・衆院選）が行われましたが、2021年衆院選（37.63％）、2016年参院選（36.52％