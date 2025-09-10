「女の城」は「家族の集う場所」にかつて「台所は女の城」などと言われた時代があった。「男子厨房に入るべからず」などとも言われ、台所仕事は女のやることと決めつけられた昭和の頃の話である。今、時代は大きく変わり、台所はキッチンと呼ばれるようになって、「女の城」から、「家族の集う場所」になった。「Magazine for MUJI LIFE」が行った20代以上の男女3,931人を対象にしたアンケート調査（2023年9月実施）によれば、全体