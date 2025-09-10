自動運転への考え方、米中との差とは先月下旬、東京都八王子市で、実証実験中の自動運転バスが道路脇の街路樹に衝突し、乗客3人が軽いケガをするという事故がありました。これを受けて、自動運転は危険、米国や中国に比べて遅れているなどの意見が出ています。僕は10年ぐらい前から自動運転の取材を続けており、AUTOCAR JAPANでもいくつか記事を書かせていただいています。今回はそんな立場から、日本の自動運転について書いていこ