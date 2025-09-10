三重県の南部、御浜町では「極早生温州（ごくわせうんしゅう）みかん」の初出荷が行われました！一般的な「温州みかん」よりも2か月ほど早く市場に出回る品種です。 【写真を見る】｢秋みかん｣ 暑くて糖度高い一方で…“日焼け”で水分少ないものも 2か月ほど早く出回る｢極早生温州みかん｣ 選果場では、傷がないか形はどうかなど品質を一つ一つ確かめながら箱詰め作業が行われていました。こちらでは「秋みかん」と呼んでいるそう