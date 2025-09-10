歌手で俳優のはいだしょうこ（46）が8日、自身のインスタグラムを更新。「ずっとお会いしたかった」と語る人物との2ショットを披露した。【写真複数あり】「お二人とも楽しそう」藤井隆に“そっくり”な「御崎 進さん」と喜びの2ショットを披露したはいだしょうこはいだは「明治座で行われた、『水谷千重子50周年記念公演』で、2部の歌謡ショーの日替わりジョインゲストとして出演されていた、『藤井隆さん』に似た?!藤井さん