タレントの神田うの（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。歌手の郷ひろみ（69）との2ショット写真を披露した。神田は「久々にひろみさんと再会致しました」と報告。「ひろみさんのコンサートに伺うのはディナーショー含め久々で、昔と変わらないその歌唱力、伸びやかな艶のある声、キレのあるダンス、素晴らしいパフォーマンスにご一緒した皆さんと酔いしれました」と伝えた。続けて「こうしてステージを拝見させて頂