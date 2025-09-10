アメリカにある韓国企業で日本人3人を含む475人が不法就労の疑いで拘束された問題で、韓国人を帰国させる予定のチャーター機に日本人も搭乗する可能性があることがわかりました。この問題はアメリカの移民当局が4日、ジョージア州の韓国企業の工場を摘発し、資格外のビザなどで業務を行っていた疑いで、作業員ら475人を拘束したもので、日本人男性3人も含まれています。韓国政府は拘束された韓国人をチャーター機で帰国させる方針