成年を祝う昼食会で乾杯される悠仁さま＝10日午後、東京都港区の明治記念館（代表撮影）秋篠宮家の長男悠仁さまの成年を祝う昼食会が10日、秋篠宮ご夫妻の主催で東京都港区の明治記念館で開かれた。悠仁さまと姉佳子さまが出席され、石破茂首相ら三権の長や宮内庁幹部のほか、悠仁さまが在籍する筑波大の永田恭介学長、付属の小中学校に通ったお茶の水女子大の元学長らが招かれた。昼食会に先立ち、秋篠宮ご一家は三権の長らと