気象庁は群馬県で猛烈な雨が降っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】群馬県に記録的短時間大雨情報群馬県沼田市付近では、午後5時までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったと見られています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意して下さい。（ANNニュース）