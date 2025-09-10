モデル、タレントのpeco（29）が9日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。無痛分娩（ぶんべん）を選択しなかった理由を明かした。MC上田晋也(55)から「なんで無痛を選ばなかったの?」と問われたpecoは「私はとにかく麻酔の注射が怖くて、太い針を背中に刺すっていう情報を聞いちゃったもんだから、だったらもう陣痛耐えるわって思ってそっちを選びました」と自然分娩（ぶんべん）を選択した