2リーグ制以降、史上最速でリーグ優勝を果たした阪神タイガース。投打に隙のない戦いぶりでセ・5球団を圧倒したが、2年ぶりの「日本一」をつかみ取るためには、クライマックスシリーズと日本シリーズという2つの短期決戦を勝ち抜く必要がある。歴史的な強さを見せた今季だが、まだまだ気を抜くことはできない――。その理由と日本一になるための「カギ」はどこにあるのか？ 【画像】今季