青森県むつ市は、「北限のサル」として国の天然記念物に指定されているニホンザルについて、今年度は８月末時点で市内で６０頭を捕獲した。２０２４年度の５５頭をすでに上回った。捕獲頭数は２１年度が３４頭、２２年度が１９頭、２３年度が９６頭だった。市内での生息頭数は２１年度以降、１４００頭程度で推移しているという。ニホンザルによって農作物にも被害が出ている。被害金額は２１年度に約２６万円、２２年度が約