ビジネスや観光での交流に期待をふくらませ、今年7月に華々しく就航した熊本と上海を結ぶ定期便について、中国東方航空が「冬季スケジュールに入る10月26日から当面の間、運休する」と熊本県に通知しました。 【写真を見る】7月11日の就航知事も笑顔で搭乗 熊本県の発表によりますと、通知があったのは昨日（9日）です。 運休するのは毎週火曜日、金曜日の週2往復で、その理由について中国東方航空側は「機材繰りなど運