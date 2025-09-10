◇MLB ドジャース7-2ロッキーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手がロッキーズ戦に「6番・ライト」で先発出場。第2打席で15試合ぶりの一発となる22号ソロを放つと、第4打席では今季3度目の1試合2発とする23号ソロを放ちました。2回の第1打席はショートゴロに終わったT・ヘルナンデス選手。3点リードの4回2アウトランナーなしの場面で第2打席を迎えると、ロッキーズ先発のヘルマン・マ