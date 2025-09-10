徳之島空港で8日、航空自衛隊の戦闘機の離着陸訓練が行われました。去年10月に続き3回目です。 徳之島空港には8日、が飛来し、滑走路に着陸してすぐに離陸する訓練タッチ・アンド・ゴーを1回ずつ行いました。訓練は去年10月以来、3回目です。 海洋進出を進める中国を念頭に置いた訓練とみられ、航空自衛隊那覇基地は「多様な場所に安全に着陸するための訓練」としています。徳之島では今月11日から、陸上自衛隊とアメリカ