【モデルプレス＝2025/09/10】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が10日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】元SKEフリーアナ、透明感溢れる新ヘア◆後藤楽々、新しいヘアスタイル披露後藤は「秋を意識して髪を短くしたり、暗くしたり」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。明るい茶髪から暗めに染め、肩までの長さにカットした姿で、カメラに向かって微笑ん