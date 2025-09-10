プロ野球巨人の元投手で野球解説者の高橋尚成氏（50）が、2025年9月9日にユーチューブを更新し、今シーズンのセ・リーグを振り返りながら、レギュラーシーズン終了後に控えるクライマックスシリーズ（CS）の展望を語った。2リーグ制後のプロ野球史上最速V 阪神は7日にホーム甲子園球場で広島に2−0で勝利し、2年ぶり7回目の優勝を果たした。9月7日の優勝は、90年の巨人の9月8日を更新し、2リーグ制後のプロ野球史上最速となった。