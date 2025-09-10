タイトーの新作ゲーム『QQQbeats!!!（キュキュキュビーツ）』の発売日が、9月18日に決定した。同作の対応プラットフォームはNintendo Switchで、ダウンロード専用ソフトとして発売される。また今回、同作に収録される全56曲の収録曲も公開された。『QQQbeats!!!』全56曲の収録曲を公開『QQQbeats!!!』は、直感的に楽しめるバブルシューティングと、音楽ゲームをミックスしたリズミカルパズルゲーム。同作に収録される楽曲はアニメ