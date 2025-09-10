メディコム・トイ社の大ヒット商品BE@RBRICKにスピーカーを搭載したBE@RBRICK AUDIO 400% Portable Bluetooth® Speaker ”QUEEN”が、9月10日午後9時10分よりオーダー開始となる。価格は91,000円（税込）。クイーン初来日50周年となる2025年5月に新しいオフィシャル・マーチャンダイズ・サイトが正式オープン。名作アルバムのジャケット・デザインを使用したオフィシャルTシャツの販売が開始し、第二弾商品として、発表されて