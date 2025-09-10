最新アルバム『Who Is the Sky?』をリリースしたデヴィッド・バーン（David Byrne）。最新インタビューに続いて、ここではアルバムレビューを掲載。アヴァン・ポップのアイコンは、愛や老い、その他の不思議について、素晴らしい仲間たちの協力を得つつ遊び心たっぷりに思索する。いまやファンにとって、デヴィッド・バーンは「愛されるレガシー・ロック・バンドのちょっと風変わりな人物」という枠を超えた存在だ。彼は率直に語る