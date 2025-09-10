サプリメントについて 選手から「体を大きくしたいので、プロテインパウダーをとっていいですか？」と相談を受けることがあります。私はその時、「プロテインは英語ですが、日本語に訳すと何でしょう？」と尋ねます。すると、答えられなかったり、「筋肉を作る粉」と答えたりする選手もいます。正しくは「たんぱく質」です。私は、選手がプロテインパウダーが何かを理解しないまま利用することはよくないと感じます