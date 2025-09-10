アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/10営業日時点＝ 上海重油 1.19％ 大連ポリエチレン 0.06％ 上海銅 -0.03％ 大連とうもろこし -0.72％ 上海異形鉄筋 -0.76％ 上海ゴム -0.83％ ＊数値は前日比％