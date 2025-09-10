ソフトバンクの上沢直之投手と牧原大成内野手が、８月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した。上沢は日本ハム在籍時の２２年５月度以来、２度目の受賞。８月は４試合で４勝、防御率１・７３と抜群の成績だった。２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）では１０勝目を挙げ、モイネロ、有原、大関と「２ケタカルテット」を形成。球団では０５年（杉内、斉藤、和田、新垣）以来の快挙だった。米球界から移籍１年目での栄誉。「この大