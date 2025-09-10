（記者）「午前8時すぎです。田久保市長が登庁しました」（記者）「市長おはようございます。辞職ですか、解散ですか、どちらに決めましたか」（伊東市田久保 真紀 市長）「おはようございます」9月1日、市議会で不信任決議案が可決されたことで10日以内に「辞職」か「議会解散」の、どちらかの選択を迫られていた田久保市長。決断の期限があす11日に近づく中、10日朝もこれまで通り、記者の問いかけには答えずに登庁しました。