ドル円１４７．４５近辺、ユーロドル１．１７０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロ売りが一服している。ユーロドルは1.1683レベルまで下押しされたあと、すぐに1.17台を回復しており、前日ＮＹ終値1.1708付近へと買い戻されている。ユーロ円も172.40付近から172.60台へと下げ渋り。ドル円は、147.27-147.59までの狭いレンジで売買が交錯している。 USD/JPY147.49EUR/USD1.1703EUR