セ、パ両リーグは１０日、８月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、セの投手は阪神・才木浩人投手が受賞した。２年ぶりリーグＶに貢献した右腕が、自身初の栄冠を手にした。８月は５試合の先発で４勝０敗、防御率２・１０。「前半と比べるとものすごく内容もよくなってきた。オールスター期間中にメカニックを修正できたところに要因があるのかな」酷暑の中、結果を残せた要因の一つに睡眠、食事の見直しにあるという。「睡