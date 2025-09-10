過去最悪のペースで進む特殊詐欺の被害を食い止めようと、警視庁が吉本興業のお笑いタレントを広報大使に任命しました。お笑いタレントムーディー勝山さん「すべての電話、何かがかかってきても疑って、その電話は右から左に受け流して、詐欺に遭わないようにしてください」きょう（10日）、「疑え！すべての電話を。」をスローガンに掲げ、特殊詐欺の被害防止を訴える警視庁の広報大使に就任したのは、お笑いタレントの陣内智則