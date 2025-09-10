気象台は、午後5時3分に、大雨警報（土砂災害）を沼田市、川場村、みなかみ町に発表しました。また洪水警報を沼田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】群馬県・沼田市、川場村、みなかみ町に発表 10日17:03時点北部では、10日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■沼田市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm□洪水警報