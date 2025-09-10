農林水産省は１０日、１０月から半年間の輸入小麦の売り渡し価格を、１トンあたり６万１０１０円にすると発表した。４月からの半年間に比べて４％の引き下げとなる。米国やカナダなど主な産地で生産量が増えて国際価格が低下していることや、外国為替市場で円相場が円高に進んで輸入価格が下落していることが影響した。引き下げは５期連続。農水省は国際価格や為替相場に基づき、４月と１０月の年２回、価格を改定している。