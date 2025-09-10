気象台は、午後5時1分に、洪水警報を坂戸市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・坂戸市に発表 10日17:01時点南部では、10日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■坂戸市□洪水警報【発表】10日夜のはじめ頃にかけて警戒