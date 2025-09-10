業務スーパーでは、北海道、南関東（東京・神奈川・千葉・埼玉）、近畿（大阪・京都・淡路島を除いた兵庫・滋賀・和歌山・奈良）、九州（福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・宮崎・鹿児島）で9月の特売情報を公開中。2025年9月10日現在、業務スーパーでは今月の「爆弾価格」のチラシを公開しています。南関東エリアの特売商品を紹介します。6品がお得な価格に！ 対象商品は以下の6つ。●マルサンアイ 調製豆乳 1000ml（163円）●ミリオ