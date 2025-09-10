REDは、デジタルシネマカメラ「V-RAPTOR XE」を9月10日（水）に海外で発売した。価格は1万9,995ドル（約295万円）。キヤノンRFマウント版とニコンZマウント版をラインアップする。 「V-RAPTOR [X]」からラージサイズのイメージセンサーやグローバルシャッターなどを継承しつつ、機能を簡略化したモデル。センサーサイズが小さい「KOMODO-X」からステップアップも視野に入れているという。