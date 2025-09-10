瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。10日夜も曇りになり、局地的に雷を伴い激しい雨が降るでしょう。 11日も前線が停滞するため、雲が多くなる見込みです。断続的に雨雲がかかり、雷雨のおそれがあります。雨脚が強まるところがあるため、雨の降り方に注意してください。朝の最低気温は岡山で24度、津山で23度、高松で25度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で31度、津山で30度