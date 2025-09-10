ＫＬａｂはこの日の取引終了後、「ＧＰＵＡＩクラウド事業」に参入すると発表した。インターネット経由で高性能なＧＰＵ（画像処理半導体）の計算能力・計算資源を貸し出すサービスを提供する。業務提携などを通じて、今後の事業展開に向けた準備を整えていく構え。 出所：MINKABU PRESS