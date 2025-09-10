東映アニメーションは１０日の取引終了後、海外市場での株式売り出しを決議したと発表した。フジ・メディア・ホールディングスが保有する１０５７万５０００株を売り出す。売出価格は１１日から１２日までのいずれかの日に決める。フジＨＤから売却意向を確認したため、東映アニメは円滑な株式売却を実現するために売り出しを決議した。株式の流動性向上も図る。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄