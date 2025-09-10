2025年8月22日より全国公開された『バレリーナ：The World of John Wick』。キアヌ・リーブスが伝説の殺し屋を演じて大ヒットした『ジョン・ウィック』シリーズの最新作で、アナ・デ・アルマス演じる新たな主人公イヴの物語を、シリーズ3作目の『ジョン・ウィック：パラベラム』とクロスオーバーした時系列で描く。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】火炎放射器をぶっ放す美しき殺し屋イヴ(