「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ホワイトA1634N21（Anker）2位511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラックA1634N11（Anker）3位PowerCore 10000 PD 25WA1246N11（Anker）4位薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ダークグレーDE-C37-5000DGY（エレコム