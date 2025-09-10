【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■“野田洋次郎（RADWIMPS）×SixTONES”の化学反応に期待が募る「Stargaze」 SixTONESのニューシングル「Stargaze」が9月10日にリリースされた。“野田洋次郎（RADWIMPS）×SixTONES”、この文字を見ただけでどんな化学反応が起こるのかワクワクするし、大きな期待をしてしまう。 8月16日、SixTONESが初出演した『SUMMER SONIC 2025』のステージでこの曲を聴いたとき