10日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7177枚だった。うちプットの出来高が9373枚と、コールの7804枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の1612枚（96円安49円）。コールの出来高トップは4万5000円の1439枚（1円高22円）だった。 コールプット 出