10日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6801枚だった。うちプットの出来高が4268枚と、コールの2533枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の620枚（85円安465円）。コールの出来高トップは4万5000円の436枚（80円高435円）だった。 コールプット 出来