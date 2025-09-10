北海道七飯町鳴川5丁目で2025年9月10日午後1時50分ごろ、畑にクマが出没しました。警察やハンターらが警戒にあたっていましたが、道警本部によりますと、先ほどハンターが発砲してクマを駆除したということです。函館開発建設部によりますと、付近の函館新道でも、七飯本町インターチェンジと七飯大川インターチェンジ間で動物の侵入が確認されたため、午後3時20分ごろから通行止めになっていて、警察は付