10日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は734枚だった。うちプットの出来高が675枚と、コールの59枚を上回った。プットの出来高トップは2万2000円の400枚（変わらず16円）。コールの出来高トップは5万2000円の15枚（5円安25円）だった。 コールプット 出来高