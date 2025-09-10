中国メディアの海外網は9日、石破茂首相の辞任表明をめぐり、「日本の首相はなぜ『短命』なのか」と題する記事を配信した。記事はまず、石破首相が7日に辞任を表明したことを記し、「昨年10月1日の就任からまだ1年もたっていない」と言及した。そして、「日本の多くの首相は在任期間が短く、『1年1首相』になる恐れがあると嘆かれるのももっともだ」とした上で、石破氏辞任の背景として「自民党内のさまざまな勢力に迫られたとの分