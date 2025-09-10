7月スタートのドラマが続々と最終回を迎える時期になった。そこで本誌はアンケート調査を実施。7月期ドラマのなかで「がっかりした」「失敗作だと思う」作品はどれかを、全国のドラマ好きの20代から60代の女性500人にきいた。対象としたのはプライム帯に民放局で放送された16作品だ。【第5位】『ちはやふる-めぐり-』41票主演・當真あみ 日本テレビ系 水曜22時「原作や映画がよかったので期待しましたが、あまりに単純で予想のつ