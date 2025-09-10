ボートレース平和島のG1「開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は10日最終日の12Rで優勝戦が行われ、茅原悠紀（38＝岡山）がインからコンマ09の好スタートを決めると、捲りも差しも完全にシャットアウトして逃げ切った。G1優勝は13回目で、通算65回目のV。2着は斉藤仁（48＝東京）、3着には辻栄蔵（50＝広島）が入った。3連単＜1＞＜5＞＜6＞は4640円（18番人気）。