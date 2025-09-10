千葉家裁千葉市若葉区の路上で84歳の女性が背中を刺され殺害された事件で、千葉家裁は10日、殺人などの疑いで家裁送致された中学3年の男子生徒（15）を少年院送致する保護処分を決定した。男子生徒は5月11日に女性の背中を刺して殺害したとして、翌12日に殺人容疑で千葉県警に逮捕され、その後、銃刀法違反容疑で追送致された。千葉地検が鑑定留置を経て、7月18日に家裁送致した。